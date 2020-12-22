Директор киберспортивной организации Natus Vincere Евгений HarisPilton Золотарёв поделился своим мнением относительно недавнего трансфера полной пятёрки игроков FlyToMoon в клуб. Золотарёв отметил, что изначально он испытывал сомнения, однако в итоге покупка оказалась невероятно успешной, как для клуба, так и для самих киберспортсменов.

Не скрою, у меня, как, наверное, и у многих болельщиков, были определенные сомнения, учитывая прошлый опыт некоторых игроков с подписанием оргой и присед на зарплатку. «Но в итоге парни только набирали и набирали, и на всех турнирах с момента присоединения к NAVI они стабильно входили в топ, а последний турнир года и вовсе выиграли.

Директор также отметил, что с точки зрения медийной составляющей данные игроки очень хорошо справляются.

Ранее киберспортивная организация Natus Vincere объявила о шоуматчах, которые состоятся между бывшими участниками, текущими игроками и менеджментом компании в таких дисциплинах, как Dota 2 и CS:GO.