Петербургский СКА обыграл московский ЦСКА в матче регулярного чемпионата КХЛ сезона-2020/21.

Встреча прошла на стадионе «Ледовый дворец» в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 3:3 в основное время, а победу по буллитам одержали хоккеисты СКА.

В составе СКА с игры отличились Антон Бурдасов, Иван Морозов и Кирилл Марченко. За ЦСКА по шайбе забросили Никита Сошников, Константин Окулов и Максим Шалунов, причем две последние шайбы были заброшены в последние полторы минуты основного времени.

Победный буллит в игре на счету форварда СКА Кирилла Марченко. Три периода ворота СКА защищал Магнус Хелльберг, отразивший 15 бросков, а на серию буллитов Валерий Брагин выпустил голкипер Александр Самонов.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ СКА встретится с череповецкой «Северсталью», матч запланирован на четверг, 24 декабря.