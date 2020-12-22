Петербургский баскетбольный клуб «Зенит» разгромил сербскую «Црвену Звезду» в матче 14-го тура регулярного чемпионата Евролиги.

Игра прошла в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 98:69 в пользу команды Хавьера Паскуаля. Разница в очках составила +29.

Счет по периодам: 30:12, 18:25, 21:17, 29:15. Основными разгромными четвертями стали первая и четвертая, а во второй «Зенит» чуть не упустил набранное преимущество.

Наиболее результативным игроков в этой встрече стал атакующий защитник «сине-бело-голубых» Кей Си Риверс, на его счету 23 очка. Вторым по результативности стал канадский разыгрывающий «Зенита» Кевин Пангос (17 очков). В составе «Звезды» наиболее активным стал форвард Джонни О’Брайант, набравший 13 очков.

Это уже 9-я победа «Зенита» в текущем розыгрыше регулярного чемпионата Евролиги, этот результат позволил команде подняться на 5-е место в турнирной таблице.