Российская фигуристка, воспитанница академии «Ангелы Плющенко» Валерия Шульская не выступит на чемпионате России по фигурному катанию в Челябинске.

На официальном сайте Федерации фигурного катания на коньках России выложены списки тренировочных групп участников ЧР на 23 декабря, и Шульская исчезла из этих списков. Причина снятия с чемпионата России пока не уточняется.

Отметим, пока в состав на турнир не были включены ни вторая запасная Камила Султанмагомедова, ни какая-либо другая фигуристка, выполнившая критерии отбора на Кубке России. Вполне возможно, что состав участниц останется усеченным.

Ранее сегодня стало известно, что ученица «Ангелов Плющенко» Алена Косторная не сможет принять участия в чемпионате России. Фигуристка не успела восстановиться после перенесенного в декабре коронавируса.