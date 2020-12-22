Пятикратный олимпийский чемпион по биатлону Мартен Фуркад выиграл голосование за звание лучшего спортсмена Франции в 2020 году.

Результаты интернет-опроса аналитического центра Odoxa публикует французская версия RTL. Респондентами опроса стали 1005 жителей разных регионов Франции в возрасте от 18 лет.

22 процента опрошенных назвали Мартена Фуркада лучшим спортсменом года. Биатлонист завершил спортивную карьеру по окончании сезона-2019/20, на чемпионате мира в итальянском Антхольце он выиграл золото в индивидуальной гонке и золото в мужской эстафете (впервые в карьере).

Второе место в опросе занял нападающий «Пари Сен-Жермен» Киллиан Мбаппе, набравший 21% голосов, третьим стал велогонщик Жюлиан Алафилипп (18% голосов). Пятым в списке стал нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема.