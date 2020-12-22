Тот факт, что мобильный гейминг уже определённо занял свою нишу, уже точно спорить не стоит. Если для того, чтобы собрать мощный компьютер, может понадобиться порядка 60-100 тысяч, то телефон есть практически у каждого и доступ к играм, соответственно, тоже.

Для того, чтобы покорить киберспорт на компьютере, геймеру придётся купить не только сам системный блок с комплектующими, но и мышку, клавиатуру, монитор и, скорее всего, коврик. Ведь какой уважающий себя геймер будет шкрябать мышкой по голому столу.

Среди мобильного киберспорта в первых рядах находятся PUBG Mobile, который захватил большую аудиторию в азиатских странах и пришёлся по душе СНГ-пространству. Всеми запомнившаяся королевская битва в мобильных устройствах сперва смотрелась очень непривычно, однако, спустя год, всё изменилось.

Об этом думают и организаторы главного турнира года финальной стадии PUBG Mobile Global Championship, которые приняли решение провести чемпионат в Дубае с 21 по 24 января 2021 года. Сам турнир пройдёт в Coca-Cola Arena, а это действительно внушающее место.

В турнире примут участие 16 коллективов, которые будут бороться за призовой фонд в размере 1,3 млн долларов, а это больше, чем на первом The International по Dota 2, а среди СНГ-коллективов будут приниматься участие Natus Vincere. Триумфатор, кстати, получит 300 000 долларов на команду.

Данный турнир не является первым в Дубае. Два года назад уже проходил PUBG Mobile Star Challenge с общим призовым фондом в 600 тыс. долларов. Тот чемпионат ушёл в копилку RRQ Athena, молодому тайскому коллективу.