Петербургский «Зенит» одержал уже девятую победу в розыгрыше регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги в сезоне-2020/21, разгромив на домашней площадке сербскую «Црвену Звезду».

Игра завершилась со счетом 98:69 в пользу хозяев площадки, наиболее ударными для «Зенита» стали первая и заключительная четверти. Матч прошел в Санкт-Петербурге на «Сибур-Арене» без зрителей в связи с ограничениями из-за пандемии коронавируса.

Самым результативным игроком встречи в составе «Зенита» стал Кей Си Риверс с 23-мя очками, вторым по числу баллов в игре стал Кевин Пангос.

Лучшие снимки с матча можно увидеть в фоторепортаже от Nevasport: