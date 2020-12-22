Главные новости дня с ледовых катков, баскетбольных площадок и других спортивных кластеров в традиционном дайджесте главных новостей дня от Nevasport:

СКА обыграл ЦСКА по буллитам в регулярном чемпионате КХЛ

Петербургский СКА обыграл московский ЦСКА в матче регулярного чемпионата КХЛ сезона-2020/21. Встреча прошла на стадионе «Ледовый дворец» в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 3:3 в основное время, а победу по буллитам одержали хоккеисты СКА. В составе СКА с игры отличились Антон Бурдасов, Иван Морозов и Кирилл Марченко. За ЦСКА по шайбе забросили Никита Сошников, Константин Окулов и Максим Шалунов, а в серии буллитов решающую шайбу забросил Кирилл Марченко.

Косторная снялась с чемпионата России по фигурному катанию

Действующая чемпионка Европы Алёна Косторная не выступит на чемпионате России по фигурному катанию. Об этом сообщил генеральный директор ФФККР Александр Коган, слова которого приводит РИА «Новости». «Алёна Косторная снялась с чемпионата России. Причина — то, что она не успевает восстановиться к турниру после коронавируса», — сказал Коган.

Еще одна ученица «Ангелов Плющенко» снялась с чемпионата России в Челябинске

Российская фигуристка, воспитанница академии «Ангелы Плющенко» Валерия Шульская не выступит на чемпионате России по фигурному катанию в Челябинске. На официальном сайте Федерации фигурного катания на коньках России выложены списки тренировочных групп участников ЧР на 23 декабря, и Шульская исчезла из этих списков.

«Зенит» разгромил «Црвену Звезду» в Евролиге с разницей в почти 30 очков

Петербургский баскетбольный клуб «Зенит» разгромил сербскую «Црвену Звезду» в матче 14-го тура регулярного чемпионата Евролиги. Игра прошла в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 98:69 в пользу команды Хавьера Паскуаля. Разница в очках составила +29. Счет по периодам: 30:12, 18:25, 21:17, 29:15.

Ленинградская область рассчитывает принять Гран-при Формулы-1

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что регион в недалеком будущем примет этап Гран-при Формулы-1. «Мы всё-таки получим «Формулу-1» на Ленинградской земле. Для этого ещё нужно провести ряд работ, но это произойдёт», — сказал Дрозденко.

Тарасова не сможет комментировать чемпионат России по состоянию здоровья

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова сообщила, что не будет присутствовать на чемпионате России в Челябинске. «Здоровье пока не позволяет, поэтому я не поеду», — приводит слова Тарасовой ТАСС. Тарасова должна была комментировать соревнования, прямую трансляцию которых будет осуществлять Первый канал.