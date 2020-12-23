Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов отреагировал на слухи об интересе казанского клуба к нападающему «Спартака» Александру Кокорину.

«Нет, сейчас нет. Мы для себя приняли решение возрастных футболистов, которые близки к завершению карьеры, не брать. Мы выбрали путь брать молодых и развивать — как Кварацхелия, Макаров, Бакаев, Ин Бома. Нам этот опыт нравится», — сказал Сайманов, слова которого приводит «Рейтинг Букмекеров».

Он также отметил, что «Спартак» не делал запрос на возвращение Солтмурада Бакаева, по Хвиче Кварцхелии тоже не поступало предложений.

Напомним, ранее появилась информация, что Кокорин может покинуть «Спартак». Одним из вариантов продолжения карьеры является «Сочи», цвета которого Александр защищал во второй части прошлого сезона на правах аренды из «Зенита».