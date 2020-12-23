В списке участников чемпионата России по фигурному катанию произошли изменения, сообщает сайт Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

Вместо чемпионки Европы Алены Косторной, которая накануне снялась с турнира, в Челябинске будет выступать 16-летняя Арина Онищенко.

Также стало известно, что выступить не сможет еще одна представительница академии «Ангелы Плющенко» Валерия Шульская. Её могут заменить либо Камила Султанмагомедова, которая была второй запасной, либо Алина Забора, которая выполнила критерии отбора на турнир.

Напомним, Косторная переболела коронавирусом и не успела восстановиться к чемпионату России. Шульская также пропускает турнир из-за COVID-19.

Чемпионат России в Челябинске будет проходить в период с 24 по 27 декабря.