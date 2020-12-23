Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на новости о том, что Алена Косторная не выступит на чемпионате России.

Также с турнира снялись Валерия Шульская и Дмитрий Алиев.

«У нас послезавтра уже начинается чемпионат, почему его должны переносить, если кто-то не подготовился или заболел?! Никогда таких переносов не было и не будет», — сказала Тарасова, слова которой приводит «Чемпионат».

Напомним, причиной снятия спортсменов стал коронавирус. Косторная и Алиев уже переболели, однако не успели восстановиться к турниру.

Чемпионат России в Челябинске будет проходить в период с 24 по 27 декабря.