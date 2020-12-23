Американский боец смешанных единоборств, экс-чемпион UFC в лёгком весе Энтони Петтис сообщил об уходе из промоушена.

Об этом 33-летний спортсмен рассказал у себя в соцсетях.

«Спустя 12 лет я решил расстаться с UFC, чтобы отправиться в свободное плавание», — написал Петтис «Твиттере».

Напомним, Петтис выступил на турнире UFC Вегас 17, который состоялся в минувшие выходные. В предварительном карде он победил Алекса Мороно. Этот бой стал для него последним по контракту, однако ранее американец заявлял о желании подраться с Тони Фергюсоном.

Всего за карьеру в ММА Энтони Петтис провёл 34 боя, в 24 из них одержал победу.

Ранее бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье предположил, что Петтис может продолжить карьеру в Bellator, где выступает его брат Серхио.