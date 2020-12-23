Российская легкоатлетка Дарья Клишина поделилась мнением о конфликте между Этери Тутберидзе и Евгением Плющенко.

«Как я понимаю, это сейчас два враждебных клана, можно сказать. Я не считаю это хорошим пиаром. Там же дети, девчонки совсем молодые. Мне кажется, это отразилось, к примеру, на бедной Саше Трусовой. Она же совсем не готова к этому психологически, к такому давлению», — сказала Клишина, слова которой приводит РИА «Новости».

Спортсменка подчеркнула, что переход Трусовой не должен расцениваться как предательство, и такие стереотипы в нашей стране пора ломать. По мнению Клишиной, последнее слово должно оставаться за спортсменом, поскольку важны в первую очередь его интересы.

Клишина уверена, что если спортсмен хочет сменить тренера, то должен иметь на это право, так как невозможно тренироваться, если случился какой-то конфликт.

Легкоатлетка также обратила внимание на то, что много хейта идет от обычных людей, поскольку все конфликты освещаются в прессе, что подогревает интерес болельщиков.

«Трусова психологически с этим не справилась: много падала на соревнованиях. Мне ее так жалко, это же ребенок! У нее же психика может сломаться. А она вообще ни в чем не виновата. Она хочет просто тренироваться, медали зарабатывать», — сказала Клишина.