Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов рассказал о предложении главного тренера команды Леонида Слуцкого о введении минимального порога зарплат для иностранцев.

В текущем сезоне в РПЛ действует лимит в формате «8+17». По мнению Сайманова, нужно какое-то время остаться в этом лимите и посмотреть, что будет. Ранее опасались, что не будет молодых футболистов, но клуб, наоборот, привлекает своих спортсменов, пояснил Сайманов.

«Слуцкий говорит, что, если увеличить число легионеров, то, может, поднять уровень зарплат как в Голландии — не меньше 500 тысяч евро. Тогда не приедут с условных балканских стран игроки такого же уровня, что и у нас», — приводит слова Сайманова РБ «Спорт».

Он подчеркнул, что не видит причин для того, чтобы сейчас менять лимит. По мнению Сайманова, нужно иметь какое-то планирование на несколько лет, а не вновь всё менять. Он отметил, что другие клубы возьмут дорогих игроков, а «Рубин» со своей стратегией, принятой на основании этого решения, опять будет перестраиваться.