Президент ЦСКА Евгений Гинер признался, что хотел бы вновь видеть голкипера армейцев Игоря Акинфеева в воротах сборной России. При этом он подчеркнул, что лишь сам футболист может ответить на вопрос о возможном возвращении в национальную команду.

«Насчет возвращения это вы у Игоря спросите — он вам скажет. Конечно, я хотел бы его видеть в сборной, потому что мне небезразлично, как наша страна играет, как на нас смотрят. Но наступает момент, когда человек устает», — сказал Гинер, слова которого приводит «Спорт-Экспресс».

Напомним, Акинфеев защищал ворота сборной России в период с 2003 по 2018 год. За это время он принял участие в 111 матчах. В октябре 2018 года голкипер объявил о завершении карьеры в сборной и пояснил, что хочет сосредоточиться на выступлениях за клуб.

На протяжении всей профессиональной карьеры Акинфеев играет за московский ЦСКА.