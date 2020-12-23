В Челябинске стартует чемпионат России по фигурному катанию, который продлится до 27 декабря. Сегодня, 23 декабря, состоится жеребьевка участников, на которой спортсмены узнают, под какими номерами будут исполнять короткие программы.

Жеребьевка начнется в 18:00 по московскому времени (20:00 — по местному) и продлится один час.

Напомним, соревнования стартуют завтра: с короткими программами выступят мужчины, спортивные пары и танцевальные дуэты. Короткая программа у женщин состоится 25 декабря.

Ранее стало известно, что на турнире не выступят Алена Косторная, Валерия Шульская, Дмитрий Алиев, Роман Савосин и Виктория Синицина/Никита Кацалапов — все они снялись из-за коронавируса или его последствий. Также чемпионате России пропустят Ксения Ахантьева/Валерий Колесов и Алексей Ерохов.