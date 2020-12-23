В профессиональном спорте существует ряд вопросов, которые обсуждаются годами и даже десятилетиями, но однозначного решения по ним найти так и не удается. Nevasport рассматривает самые злободневные из них.

Возрастной ценз в фигурном катании

Тема возрастного ценза в фигурном катании, особенно женском, поднимается из года в год, и коронавирусный 2020-й не стал исключением. В этом году инициатива шла от норвежской стороны, и, судя по всему, избежать каких-либо нововведений в этой области уже не удастся.

Спорить о возрастном цензе можно бесконечно долго, приводя аргументы и «за», и «против» — все они имеют место, в обеих позициях есть здравый смысл. Понятно, что зарубежные федерации устали от беспросветного доминирования российских фигуристов на международной арене, поэтому пытаются придержать юных вундеркиндов, которых в России с каждым годом всё больше и больше. Ещё несколько лет назад победа российской одиночницы на Олимпиаде выглядела сенсацией, а теперь задолго до Игр прикидывают, в каком порядке россиянки будут стоять на пьедестале.

Забота о личных интересах федераций маскируется под заботу о спортсменках: дескать, многооборотные прыжки негативно влияют на здоровье, и фигуристки слишком рано заканчивают карьеру. Безусловно, так оно и есть, а уникумы вроде Елизаветы Туктамышевой — это, скорее, исключение.

Но возникает и встречный вопрос: а нужны ли спортсменкам продолжительные карьеры в нынешних условиях, когда на фоне бешеной популярности фигурного катания (которую эти спортсменки и принесли) они за счет ранних побед получают путевку в счастливое и обеспеченное будущее? Та же Алёна Косторная, в дебютный взрослый сезон взявшая финал Гран-при и чемпионат Европы, уже знает, что не будет задерживаться в спорте надолго.

Лимит на легионеров в РПЛ

Споры о лимите на легионеров в футболе — такая же злободневная тема, как возрастной ценз в фигурке, только абсурда в ней значительно больше. Если в первом случае речь идет о влиянии правила на всё мировое катание, то в футболе проблема исключительно внутренняя. Казалось бы, чего стоит взять и решить её — но, увы, разговоров по-прежнему много, пользы — мало.

В этом году в РПЛ действует лимит «8+17», раньше было «6+5» — в цифрах разница ощутимая, в эффективности — никакой. Тренеры ведущих российских клубов, играющих в Еврокубках (именно с них потом спрашивают за наш футбол на международной арене) в один голос твердят о необходимости отменить лимит. Их позиция предельно понятна.

Можно ли понять противоположную точку зрения? Да. При отсутствии лимита условный «Газпром» купит условному «Зениту» одиннадцать условных Халков, а Станислав Черчесов в сборной России будет разводить руками и ждать нового Фернандеса. Казалось бы, что-то в этой позиции есть. Вот только мешает одно большое НО: за время существования лимита, гарантирующего российским футболистам игровое время, топ-игроков в стране так и не появилось.

В Европе более-менее прижился только Головин; возможно, что-то получится у Миранчука, но на этом всё. Смолов съездил в командировку и вернулся, Кузяев, сколько ни предлагал себя европейским клубам, так и остался в России. А невыход национальной команды в Группу А Лиги наций — очередное подтверждение, что искусственные ограничения не несут никакой пользы футболу.

Как справедливо замечал Андре Виллаш-Боаш, работавший в «Зените», нужно не легионеров на поле считать, а заняться развитием детско-юношеского футбола.

Двойные стандарты в отношении допинга

Отношение к допингу в мировом спорте — тема, практически лишенная здравого смысла. Все страны яро пропагандируют нетерпимость к применению запрещенных препаратов, и это, конечно, похвально. Но, как всегда, не всё так очевидно и радужно, как кажется на первый взгляд.

Политика нетерпимости, работающая в сторону одних спортсменов, почему-то совершенно не работает в отношении других. Самый наглядный пример — норвежская лыжница Тереза Йохауг, превратившаяся в мем со своим бальзамом для губ, и российский биатлонист Александр Логинов.

Оба были пойманы, оба наказаны, оба вернулись. На протяжении всего периода разборок и отстранений Йохауг получала колоссальную поддержку со стороны мирового сообщества. Когда срок дисквалификации закончился, все поздравляли её с возвращением. Когда вернулся Логинов, иностранцы потребовали убрать его с Кубка мира как допингиста. Йохауг получает национальные награды, в то время как Логинов, скорее всего, не будет допущен на чемпионат мира — из-за нарушения, за которое он уже отбыл полноценное наказание.

Ещё один свежий пример: когда российская лыжница Татьяна Сорина, выйдя из декрета, показала впечатляющую форму в финской Руке, зарубежная пресса сразу заподозрила её в допинге, не побрезговав кричащими заголовками. Когда спустя пару недель американка Рози Бреннан выиграла две гонки подряд (обойдя в том числе и якобы допингистку Сорину), спортивная общественность восприняла её успех намного теплее. Как трактовать такую реакцию? Или «вы не понимаете, это другое?»

Недавно скандал раздули из ситуации фигуристки Марии Сотсковой: у нее обнаружили запрещенный препарат уже после того, как она завершила карьеру. Спортсменка, которая и так не планирует соревноваться, получила десятилетнюю дисквалификацию. При этом китайский пловец Сунь Ян, моча которого на соревнованиях порой оказывается фиолетового цвета, имел возможность соревноваться даже после того, как разбил молотком пробирки с тестами.

Американская гимнастка Симона Байлз год за годом выкашивает всех на крупнейших стартах. О том, что 19-кратная чемпионка мира принимает вещества, запрещенные другим, обычно не упоминают.

Из-за того, что Симона якобы страдает синдромом дефицита внимания и гиперактивности, ей разрешено принимать риталин — вещество, которое в других странах считается наркотиком. В России за его употребление можно оказаться за решеткой, а американка выступает с ним на соревнованиях.

Риталин — жесточайший психостимулятор, позволяющий долгое время держать концентрацию внимания и сосредоточенность. Он дает огромное психологическое преимущество, эффективно притупляя эмоции, волнение или страх. Зачастую именно они становятся причиной срыва на коне или брусьях. К тому же, у риталина есть один побочный эффект — он замедляет рост ребенка. Байлз принимает вещество годами, а её рост составляет всего 142 см. Таким образом, Симона получает еще одно преимущество, но иностранцы не видят в этом ничего странного.

Мы опять чего-то не понимаем? Это — другое?