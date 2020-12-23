На среду, 23 декабря, в России выявлено 27 250 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает портал стопкоронавирус.рф.

На сегодняшний день в стране сделано более 87 миллионов тестов на COVID-19. В общей сложности инфицированы 2 933 753 россиян: из них 52 461 человек скончались, 2 343 967 — выздоровели.

За последние сутки из жизни ушли еще 549 человек. 24 447 россиян были выписаны по выздоровлению. У 537 325 человек заболевание находится в активной стадии.

Самый большой прирост инфицированных по-прежнему наблюдается в Москве: за минувшие 24 часа в столице зафиксированы 5652 новых случаев. В Санкт-Петербурге добавились 3749 пациентов, в Московской области — 1540.