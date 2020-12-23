Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев поделился ожиданиями от выступления сборной России по биатлону на январских этапах Кубка мира.

«У нас многие спортсмены готовились самостоятельно. В этой связи я считаю, что тренерам надо работать более централизованно. Я все еще верю в нашу тренерскую команду», — приводит слова Губерниева «Чемпионат».

Комментатор отметил, что сдвоенный этап Кубка мира в Оберхофе станет серьезной проверкой сил для российской команды. Если медалей не будет и там, Губерниеву, согласно его обещанию, придется съесть свой ботинок.

«Самое главное, что если и в Германии будем без медалей, то я не вижу предпосылок для хорошего выступления на чемпионате мира. Январь будет определяющим месяцем. Либо это будет подъем, либо разруха», — добавил Губерниев.

Он подчеркнул, что все ждут чемпионат мира, однако и кубковые старты тоже нужно брать в расчет, поскольку нельзя вдруг начать здорово выглядеть на чемпионате мира без всяких предпосылок.

«Я вообще считаю, что тренерскому штабу надо дать поработать. Шарахаться не нужно. Единственное, что меня смущает, так это то, что старший тренер мужской сборной Юрий Михайлович Каминский немного обескуражен. Остальные тренеры держат удар, а вот Юрию Михайловичу хочу пожелать крепости духа, уверенности в принятии решений», — считает Губерниев.

Напомним, антирекорд сборной России составляет 39 гонок без медалей. Когда команда не попала на подиум в 30-й раз подряд, Губерниев в прямом эфире «Матч ТВ» пожевал собственную варежку.