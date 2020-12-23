Генеральный директор Федерации фигурного катания России (ФФККР) Александр Коган выступил на пресс-конференции, посвященной стартующему в Челябинске чемпионату России.

«Многие страны с завистью смотрят на наши соревнования. Кто-то с чёрной, кто-то с белой. Но у нас и много писем с поддержкой выбранного нами пути проведения турниров в полном объёме. Трансляции чемпионата России будут вестись на несколько зарубежных государств», — сказал Коган.

Он подчеркнул, что все участники соревнований прошли несколько тестов на коронавирус подряд. Фигуристы живут в одной гостинице, с ними никто не живет и не контактирует, отметил Коган.

Специалист подчеркнул, что введены строгие меры безопасности, в связи с чем количество журналистов, общающихся со спортсменами в микст-зоне, будет ограничено. Коган призвал отнестись к этому решению с пониманием, поскольку здоровье фигуристов — в приоритете.

Чемпионат России в Челябинске будет проходить в период с 23 по 27 декабря. Сегодня состоится жеребьевка стартовых номеров.