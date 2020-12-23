Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка рассказала, что ее шестилетняя дочь Надежда выиграла победу на очередных детских соревнованиях. Отцом девочки является пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

На своей странице в «Инстаграме» Навка опубликовала фото дочери с церемонии награждения.

«Пока мама активно тренируется на льду ДС „Мегаспорт“ в преддверии наших новогодних сказок, моя маленькая звёздочка с успехом участвует в соревнованиях!» — написала Навка. она добавила, что Надежда заняла первое место в клубном турнире академии «Снежком» в разряде «Юный фигурист».

Кроме того, Навка поздравила весь тренерский состав и спортсменок АФК «Наши надежды» с успешными соревнованиями, поскольку спортсменки в каждом заявленном разряде попали на пьедестал почета.

Напомним, в начале декабря Надежда победила на московских соревнованиях «Весёлые льдинки».