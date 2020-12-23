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  • 13:49,  23 декабря 2020
Фигурное катание
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У Анны Погорилой родилась дочь

У Анны Погорилой родилась дочь
Анна Погорилая. Фото: Nevasport

Бронзовый призер чемпионата мира-2016 российская фигуристка Анна Погорилая стала мамой. У спортсменки её супруга Андрея Невского родилась дочь.

«Официальная информация: Анна Погорилая стала мамочкой. С Анной и дочкой все в порядке», – сказала агент фигуристки Мария Шашина, слова которой приводит РИА «Новости».

Напомним, Погорилая долгое время скрывала свою беременность: о том, что они с мужем ждут первенца, Анна рассказала лишь 2 месяца назад.

На данный момент Погорилая официально не завершала спортивную карьеру, однако с 2018 года она не участвует в соревнованиях и постепенно переходит к тренерской работе, вместе с супругом занимаясь с юными фигуристами.

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