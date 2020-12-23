У Анны Погорилой родилась дочь

Бронзовый призер чемпионата мира-2016 российская фигуристка Анна Погорилая стала мамой. У спортсменки её супруга Андрея Невского родилась дочь.

«Официальная информация: Анна Погорилая стала мамочкой. С Анной и дочкой все в порядке», – сказала агент фигуристки Мария Шашина, слова которой приводит РИА «Новости».

Напомним, Погорилая долгое время скрывала свою беременность: о том, что они с мужем ждут первенца, Анна рассказала лишь 2 месяца назад.