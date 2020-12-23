Тренер по фигурному катанию Инна Гончаренко оценила выступления россиянки Александры Трусовой в текущем сезоне.

«Когда я смотрю на Сашу, у меня складывается ощущение, что она всегда хочет кому-то что-то доказать. Поэтому я хочу ей пожелать перестать. Никому ничего доказывать», — сказала Гончаренко, слова которой приводят «Известия».

Тренер подчеркнула, что Трусова может кататься очень хорошо: для этого ей нужно перестать накручивать себя и выступать без необходимости оправдывать чьи-то ожидания. По мнению Гончаренко, Трусовой нужно начать кататься для себя.

«Фигурист — это артист на 90%. Поэтому ей надо отпустить ситуацию, и все получится», – добавила специалист.

Напомним, Трусова выступит на чемпионате России в Челябинске, который стартует завтра, 24 декабря.