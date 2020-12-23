Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин поделился ожиданиями от чемпионата России, который будет проходить в Челябинске с 24 по 27 декабря.

Экс-спортсмен отметил, что фигуристам тяжело находить мотивацию, когда нет никакой определенности относительно продолжения сезона. При этом он подчеркнул, что для комментаторов чемпионат России станет настоящим праздником.

По мнению Ягудина, никто из участников не станет упрощать свои программы. Даже если сезон не продолжится, в Челябинске все будут выкладываться по максимуму, уверен экс-фигурист.

«Нынешний сезон какой-то скомканный и разорванный абсолютно у всех. Из-за коронавируса тренировочный процесс пришлось менять. Думаю, что на чемпионате России победу добудут те, кто раньше других переболел COVID-19 или не болел вовсе», — сказал Ягудин, слова которого приводит «Спорт уик-энд».