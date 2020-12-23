Заслуженный тренер России Инна Гончаренко поделилась ожиданиями от чемпионата России по фигурному катанию, который стартует 24 декабря.

«У нас несколько фаворитов. Конечно же, это Аня Щербакова. Безусловно, Лиза Туктамышева, Саша Трусова. Не сбрасывала изначально со счетов и Алёну Косторную, но, к сожалению, она снялась с соревнований», — сказала Гончаренко, слова которой приводят «Известия».

Тренер отметила, что прежде всего выделяет этих спортсменок, однако есть и новая претендентка на медали — Камила Валиева. По мнению Гончаренко, фигуристка вполне может рассчитывать на победу, несмотря на свой юный возраст.

Напомним, чемпионат России будет проходить в Челябинске и завершится 27 декабря.