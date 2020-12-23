Американский лыжник Ноа Хоффман, выступавший на Олимпийских играх в Сочи и Пхёнчхане, отреагировал на решение Спортивного арбитражного суда по делу РУСАДА.

«Я чувствую безнадёжность. Мы не увидели никаких перемен», — заявил Хоффман, слова которого приводит New York Times.

Напомним, 17 декабря CAS объявил о решении отстранить российских спортсменов от участия в международных турнирах до 16 декабря 2022 года. В этот период россияне смогут соревноваться только в нейтральном статусе, без государственного флага. Запрет распространяется на Олимпийские игры и чемпионаты мира.

Также предполагается, что россияне, уже отбывшие дисквалификацию за антидопинговые нарушения, смогут выступать на турнирах без ограничений.