Петербургский СКА на своей арене примет череповецкую «Северсталь» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Игра будет проходить в «Ледовом дворце» сегодня, 24 декабря, и начнется в 19:30 по московскому времени.

В текущем сезоне СКА и «Северсталь» встречались уже два раза: оба матча прошли в ноябре в Череповце и завершились победами петербургского клуба.

На данный момент подопечные Валерия Брагина идут на втором месте турнирной таблицы Западной конференции, набрав 53 очка в 38 матчах. «Северсталь» располагается на шестой строчке, в активе команды 42 очка в 37 играх.

В предыдущей встрече СКА по буллитам обыграл лидирующего на Западе ЦСКА, а «Северсталь» потерпела поражение от «Локомотива».