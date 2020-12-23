В четверг, 24 декабря, в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) состоятся шесть матчей.

15:30 «Сибирь» — «Амур»

Новосибирская «Сибирь» на одноименной арене примет хабаровский «Амур». На данный момент хозяева занимают девятую строчку на Востоке, набрав 36 очков в 38 матчах. Гости — десятые с 30 очками и таким же количеством игр.

17:00 «Автомобилист» — «Салават Юлаев», «Металлург» — «Динамо» Минск

Екатеринбургский «Автомобилист», идущий шестым на Востоке с 42 очками, примет «Салават Юлаев». На счету уфимцев 47 очков и пятое место в конференции. Из шести прошлых встреч «Автомобилист» выиграл лишь одну, «СЮ» — две.

На «Арене-Металлург» в Магнитогорске пройдет матч между «Металлургом» и минским «Динамо». Хозяева — четвертые на Востоке с 48 очками, гости — пятые на Западе (43).

19:30 «Нефтехимик» — «Трактор», «Динамо» — «Ак Барс», СКА — «Северсталь»

«Нефтехимик» на своей арене в Нижнекамске попытается прервать провальную серию из шести поражений. Сейчас команда — последняя на Востоке, а её сегодняшний соперник «Трактор» — третий.

Московское «Динамо» на «ВТБ Арене» примет «Ак Барс», которые не проигрывает уже семь матчей подряд и лидирует не только в таблице Востока, но и всем чемпионате. Москвичи сейчас — четвертые в Западной конференции.

СКА будет принимать «Северсталь» в Петербурге: ранее эти команды дважды встречались в ноябре, оба матча закончились в пользу армейцев. Команда из Петербурга идет второй на Западе, «Северсталь» — шестая.