Молодежная сборная России по хоккею (U20) встречается с Канадой в товарищеском матче в преддверии МЧМ-2021. Игра проходит в Эдмонтоне (Канада) сегодня, 24 декабря, начало — в 02:00 по московскому времени.

Команды встречаются на арене «Роджерс Плэйс», где и будут проходить матчи чемпионата мира.

Напомним, молодёжный чемпионат мира пройдёт в период с 25 декабря 2020 года по 5 января 2021 года. Все матчи состоятся в Эдмонтоне. Сборная России попала в группу В, где сыграет с командами Швеции, США, Чехии и Австрии.

Первый матч сборной России U20 будет проходить 26 декабря в 5:30 мск, соперник — сборная США.