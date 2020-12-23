Олимпийский чемпион Алексей Урманов поделился ожиданиями от чемпионата России по фигурному катанию, который стартует в четверг, 24 декабря.

«Должно быть симпатично. Что касается отсутствия Косторной и Алиева, то будут же другие люди. Фаворит у девочек? Там их 17 человек. Не надо никого выбирать, они сами через несколько дней выберут. То же самое и у мальчиков», — сказал Урманов, слова которого приводит «Чемпионат».

Напомним, чемпионат России будет проходить в Челябинске в период с 24 по 27 декабря. Чемпионы Европы Алена Косторная и Дмитрий Алиев снялись с турнира из-за последствий коронавируса. Из-за COVID-19 также не выступят Виктория Синицина/Никита Кацалапов, Роман Савосин и Валерия Шульская. Также турнир пропустят Евгения Медведева и Алексей Ерохов.