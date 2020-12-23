Бывший игрок сборной СССР по футболу Аркадий Андреасян скончался в возрасте 73 лет.

Как сообщает «Москва.ру», экс-спортсмен ушел из жизни в Армении. Пресс-служба армянского футбольного клуба «Арарат» выразила соболезнования и поддержку родным и близким Андреасяна.

Андреасян является бронзовым призером Олимпийских игр 1972 года в Мюнхене в составе сборной СССР. В составе «Арарата» он выиграл чемпионат СССР в 1973 году, а также два раза стал победителем Кубка СССР — в 1973-м и 1975-м годах. В 1976 году Андреасян стал лучшим бомбардиром весеннего чемпионата СССР.

После завершения спортивной карьеры занимался тренерской деятельностью. Он возглавлял «Арарат» и трижды привел команду к серебряным медалям чемпионата Армении. Также под его руководством команда выиграла Кубок и Суперкубок Армении.