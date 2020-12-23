Российская пловчиха Юлия Ефимова поделилась новой фотографией. На снимке, опубликованном в «Инстаграме», спортсменка позирует в серебристом блестящем платье с глубоким вырезом на спине и с укладкой.

«Настроение, — написала Ефимова под публикацией.

Напомним, Ефимова является шестикратной чемпионкой мира, а также трехкратным призером Олимпийских игр. Кроме того, в активе россиянки семь золотых медалей чемпионатов Европы.

28-летняя Ефимова — рекордсмен по числу медалей чемпионатов мира среди всех российских и советских пловцов. Всего в ее копилке 17 наград (6 золотых, 7 серебряных, 4 бронзовые). По общему количеству наград в индивидуальных дистанциях Юлия входит в десятку лучших пловцов в истории.