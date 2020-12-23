Тренер по фигурному катанию Александр Жулин поделился ожиданиями от чемпионата России, который стартует в Челябинске в четверг, 24 декабря.

«Главное, чтобы все выступили на чемпионате России и обошлось без травм. А то и так там мало людей здоровых выступает. Всем удачи и прекрасных прокатов! Не хочу ничего говорить о фаворитах, всё определится на льду», — сказал Жулин, слова которого приводит «Чемпионат».

Напомним, чемпионат России будет проходить в период с 24 по 27 декабря. Соревнования пропустят Евгения Медведева, Алена Косторная, Валерия Шульская, Роман Савосин, Дмитрий Алиев, Алексей Ерохов, Виктория Синицина/Никита Кацалапов и Ксения Ахантьева/Валерий Колесов.

Завтра, 24 декабря, состоятся короткие программы в мужском и парном катании, а также ритмический танец.