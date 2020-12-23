Стадион «Открытие Арена», на котором проводит домашние матчи московский «Спартак», будет переименован по инициативе спонсора.

Как сообщает «Интерфакс», банк «Открытие» планирует заменить установку на крыше стадиона и вместо надписи «Открытие Арена», которая появилась еще при бывших собственниках кредитной организации, смонтировать другую — «Открытие банк Арена».

Планируется, что переименование стадиона произойдет в 2021 году. В пресс-службе банка подтвердили, что все необходимые документы уже оформлены.

«Мы надеемся, что новое название стадиона будет более точно отражать роль и поддержку, которую банк уже в течение многих лет оказывает «Спартаку», — сказали в пресс-службе и добавили, что подобная практика является типичной для мирового спорта.

Напомним, «Спартак» ушел на зимний перерыв на третьем месте турнирной таблицы РПЛ, набрав 35 очков.