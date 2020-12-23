Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова поделилась с подписчиками новой фотографией. На своей странице в «Инстаграме» спортсменка опубликовала снимок с тренировки в «Хрустальном».

Фото также было опубликовано в фан-аккаунте фигуристки.

Поклонники оставили множество позитивных комментариев под публикацией:

«Ой какая красавица!!! Солнышко, удачного дня!!»

«Роскошная девушка»

«Молодежь с тренерами уехала на ЧР, а Загитова теперь за старшую»

«Алиночка, поздравляем, но вот успешно завершился новый этап, новый опыт! Ты молодец!»

Напомним, Загитова не принимает участие в соревнованиях с декабря прошлого года, так как взяла паузу в карьере. При этом спортсменка продолжает тренировки в группе Этери Тутберидзе. В этом году Алина приняла участие в съемках телепрограммы «Ледниковый период», где попробовала себя в роли ведущей.