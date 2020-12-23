Полузащитник загребского «Динамо» Ловро Майер попал в сферу интересов петербургского «Зенита».

Как сообщает Sportske Novosti, сине-бело-голубые хотят подписать хавбека в зимнее трансферное окно. Российский клуб готов заплатить за 22-летнего футболиста 10 миллионов евро, включив в условия сделки выплаты с будущей перепродажи.

«Динамо» моментально ответило отказом. Сам футболист тоже не захотел покидать команду, а сегодня подписал новый контракт, который будет действовать до 2026 года. По условиям соглашения Майер будет зарабатывать 50 тысяч евро в месяц.

Майер защищает цвета «Динамо» с 2018 года, до этого он выступал в составе хорватского «Локомотива». В текущем сезоне полузащитник принял участие в 12 матчах чемпионата Хорватии, забил три гола и получил две жёлтые карточки.