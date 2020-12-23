Российская фигуристка, призер финала Гран-при и чемпионата Европы Анна Щербакова исполнила на тренировке каскад с четверным флипом накануне старта чемпионата России по фигурному катанию в Челябинске.

Видео с исполнением каскада из четверного липа и тройного тулупа появилось в инстаграм-аккаунте Talanted Skaters. Также на этом ролике другая ученица группы Тутберидзе Дарья Усачева исполняет каскад из тройного лутца и двойного тулупа.

Напомним, не так давно Анна Щербакова перенесла пневмонию, однако все равно приняла решение участвовать в чемпионате России в Челябинске. Щербакова является действующей чемпионкой России: она выиграла турнир-2019 в Саранске, а также чемпионат России-2020 в Красноярске (с тремя четверными прыжками).