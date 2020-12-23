Глава Российской Премьер-лиги Сергей Прядкин высказался о зависимости клубов лиги от бюджетного финансирования.

В интервью порталу Sports.ru Прядкин подчеркнул, что желание лиги остается неизменным — это уход от бюджета. На данный момент, как считает президент РПЛ, это не представляется возможным.

«Надо повысить доходность лиги. Мы можем заработать только с телевизионного контракта», — сказал Прядкин, подчеркнув, что если телевизионный контракт будет повышен, то бюджетной иглы в таком виде не будет.

«Мы сидим на бюджетной игле. В РПЛ половина – это частно-государственные партнерства типа РЖД, «Газпрома», «Ростеха», таких можно восемь набрать. А восемь у меня сидят на бюджетах», — отметил Прядкин, подчеркнув, что из клубов ФНЛ на бюджете сидят примерно 18 из 20 команд.