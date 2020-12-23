Российский тренер по фигурному катанию Алексей Мишин отреагировал на включение олимпийской чемпионки Алины Загитовой в топ-5 рейтинга самых популярных спортсменов России согласно данным опроса ВЦИОМ.

Слова Мишина цитирует портал «Спорт-Экспресс». Тренер отметил, что для него Алина — уже давно не просто фигуристка, но и публичная личность. «У нее потрясающая работоспособность, и она очень талантлива. Как девушка, спортсменка и медийная личность она мне импонирует», — подчеркнул Мишин.

Также тренер назвал того, кого бы он поставил в рейтинге выше Загитовой. «Впереди нее я бы поставил только одного спортсмена Лионеля Месси, который недавно побил рекорд Пеле», — сказал Мишин, добавив, что рейтинг состоит из российских спортсменов, однако его мнение таким и остаётся.