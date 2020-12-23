Российская фигуристка, призер чемпионата мира и Европы Елена Радионова высказалась о своих ожиданиях от чемпионата России по фигурному катанию в Челябинске.

Слова Радионовой цитирует портал РИА Новости. По мнению фигуристки, турнир будет непредсказуемым, поскольку неизвестно, кто из девушек в какой форме находится. «В России уже давно очень высокая конкуренция в одиночном катании, явного фаворита нет, а спорт непредсказуем», — отметила Радионова, подчеркнув, что хочет пожелать удачи всем участницам.

«Еще неизвестно, отменят ли чемпионат мира или нет, но соревнование в Челябинске является главным стартом сезона в России, и всем спортсменкам нужно показать максимум», — заключила Радионова, добавив, что по итогам ЧР пройдет отбор в команду на ЧМ.

Напомним, чемпионат России в Челябинске стартует завтра, 24 декабря.