Киберспортсмен Кевин Ex6TenZ Дроланс стал игроком команды Ninjas in Pyjamas в шутере Valorant. Данная информация была опубликована в социальных сетях организации.

Ранее информацию о подписании игрока в состав опубликовал у себя инсайдер Гийом neL Канело со ссылкой на собственные источники.

28 октября состав NiP по Valorant покинули Нильс luckeRRR Ясиек и Саиф Sayf Джибраил. После ухода этих игроков представители организации объявили о поиске нового пятого игрока в свой состав.

Состав NiP по Valorant:

Эмир rhyme Муминович;

Шарль CREA Бовуа;

Егор chiwawa Степанюк;

Ярослав Jady Николаев;

Кевин Ex6TenZ Дроланс;

Эмиль eMIL Сандгрен (тренер).

Ранее тренер команды FunPlus Phoenix по Valorant Иван Johnta Шевцов поделился своим мнением об игре в каждом из регионов мира и отдельно затронул вопрос о развитии в СНГ. Он заявил, что за дисциплиной следит большое количество людей в азиатском и американском регионе.