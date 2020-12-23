Российский спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на решение Александра Логинова отказаться от сбора с национальной командой в Сочи и продолжить самоподготовку перед этапом Кубка мира в Оберхофе.

В своем телеграм-канале Губерниев выложил видеоролик, отметив, что тренерский штаб сборной России решил не вмешиваться в тренировочный процесс Логинова, однако здесь есть несколько пунктов «но».

«Прежде всего, насколько Логинов, тренируясь самостоятельно, сможет наладить стрельбу, особенно из положения стоя», — подметил Губерниев, подчеркнув, что в этом вопросе нужен достойный спарринг, опытный тренер и хороший советчик.

Комментатор подчеркнул, что определяющим в спорте является результат, и если он будет показан Логиновым на этапе в Оберхофе, это будет означать, что биатлонист идет верной дорогой.

«Но если у него не будет получаться и у всех остальных, то да здравствует централизованная подготовка. Но на эту тему можно будет рассуждать только после чемпионата мира», — заключил Губерниев.