Женский киберспорт — один из самых необычных видов спорта, в котором присутствуют женщины. Данное заявление высказывают некоторые медийные личности из CS:GO и Dota 2. В умах некоторых зрителей и игроков до сих пор частично остаётся мысль о том, что настоящие геймеры — это исключительно мальчики, парни и мужчины, а девочки пускай в Sims играют. Разберёмся о хейте к девушкам в киберспорте.

Контент-менеджер HellRaisers Яна b2ru Химченко высказалась на счёт смешанных лиг в киберспорте и разнице между мужскими и женскими командами.

Моя картина мира: надо делать смешанные команды. Зачем нужно давать какие-то квоты, привилегии только женским составам, если они будут показывать плохой результат, допустим? Если девочка хорошо играет, ее нужно брать в смешанную команду. Это круто. Но выделять женский киберспорт в какой-то отдельный вид спорта – не уверена.

B2ru также добавила, что не должно быть правила, где клубы обязали бы иметь в составе девушку, а необходимо выбирать среди лучших, так как в спорте всегда так и делают. Химченко также заявила, что большинство девушек в Dota 2 играют на 2000-4000 MMR из-за поверхностного отношения к дисциплине и разбору ошибок.

Некоторые турнирные операторы продолжают привлекать женские команды в турниры по CS:GO. Так на чемпионате Dell Gaming League 2020 21 декабря состоялся матч между коллективом Вадима DavCost Васильева 1WIN и российским женским составом NOFEAR5. Матч завершился с результатом 2-0. Женская команда взяла всего восемь раундов за две карты. Каждый игрок отыграл с отрицательным счётом.