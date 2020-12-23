Стало известно, в каком порядке будут выступать фигуристы-одиночники в короткой программе на чемпионате России в Челябинске.

Жеребьевка турнира проходит в эти минуты в Челябинске, о ее результатах сообщает телеграм-канал «Лапидарность».

Открывать соревнования завтра, 24 декабря, будет Илья Яблоков, сразу за ним выступит Макар Игнатов, третий номер достался Артему Ковалеву. Евгений Семененко будет стартовать 9-м, Петр Гуменник — 11-м.

В последней разминке выступят почти все сильнейшие фигуристы турнира. Михаил Коляда вытянул на жеребьевке 15-й стартовый номер, Андрей Мозалев — 14-й, Александр Самарин — 16-й. Под 17-м номером будет выступать Владислав Катичев.

Начало короткой программы у мужчин назначено на 12:00 по московскому времени.