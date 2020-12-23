Стало известно, под какими номерами будут выступать в ритм-танце участники чемпионата России по фигурному катанию в Челябинске.

Открывать соревнования в танцах на льду будут Александра Степанова и Иван Букин, они еще не выступали на соревнованиях в текущем сезоне. Софья Шевченко и Игорь Еременко выступят 4-ми, Аннабель Морозов и Андрей Багин получили 7-й номер.

Анастасия Скопцова и Кирилл Алешин получили 10-й стартовый номер, Тиффани Загорски и Джонатану Гурейро достался 12-й номер, Елизавете Худайбердиевой и Егору Базину — 11-й. Всего в турнире примут участие 14 пар.

Напомним, турнир в Челябинске пройдет без действующих чемпионов России Виктории Синициной и Никиты Кацалапова: фигуристы не так давно переболели коронавирусом.

Ритм-танец на чемпионате России по фигурному катанию стартует завтра, 24 декабря, в 14:50 по московскому времени.