Прошла жеребьевка короткой программы спортивных пар на чемпионате России по фигурному катанию в Челябинске.

Открывать соревнования будет пара из Перми — Ясмина Кадырова/Иван Бальченко. Четвертыми на льду арены «Трактор» будут выступать Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин.

Действующие чемпионы России Александра Бойкова и Дмитрий Козловский вытянули 5-й стартовый номер. Их соперники по группе Тамары Москвиной — Анастасия Мишина и Александр Галлямов будут выступать 7-ми. Между ними вклинилась еще одна пара из Перми — Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов.

В концовке выступят Евгения Тарасова и Владимир Морозов, им достался 10-й стартовый номер. Закрывать соревнования будут Алина Пепелева и Роман Плешков под 11-м номером.

Короткая программа спортивных на чемпионате России по фигурному катанию начнётся завтра, 24 декабря, в 18:00 по московскому времени.