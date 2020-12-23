Все участницы чемпионата России по фигурному катанию в Челябинске получили стартовые номера в короткой программе.

В первой разминке оказалась Анастасия Тараканова (4-й номер), открывать соревнования будет Ксения Цибинова, сразу за ней выступят Камила Валиева и Анна Фролова.

Станиславе Константиновой достался пятый стартовый номер, сразу за ней на лед выйдет Софья Самодурова (6-й номер). Анастасия Гулякова выступит 8-й, Майя Хромых — 7-й, Анна Щербакова получила 9-й номер.

В последнюю разминку попали Елизавета Нугуманова (15-й стартовый номер), Александра Трусова (14-й), Дарья Усачева (16-й номер). Закрывать соревнования будет Елизавета Туктамышева (17-й номер).

Короткая программа у женщин пройдет на чемпионате России в пятницу, 25 декабря. Начало назначено на 17:20 по московскому времени.