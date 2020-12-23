Российская фигуристка, хореограф Бетина Попова высказалась о фаворитах женского турнир на чемпионате России по фигурному катанию в Челябинске.

Слова Поповой цитирует портал Sport24. Фигуристка согласилась с рассуждением корреспондента о том, что Камила Валиева является более явным претендентом на победу в чемпионате России, чем Александра Трусова, у которой больше четверных прыжков.

«Саша не очень успешно выступила на последнем старте. С трикселем у нее туда-сюда… Проблемы. Он нестабилен. Это более ожидаемая для зрителя расстановка», — отметила Попова.

Напомним, чемпионат России по фигурному катанию в Челябинске стартует завтра, 24 декабря. Женщины выступят с короткими программами в пятницу, 25 декабря.