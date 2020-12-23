Российская фигуристка Бетина Попова, выступавшая в танцах на льду с Сергеем Мозговым, высказалась о работе Алины Загитовой в качестве ведущей проекта «Ледниковый период».

В интервью Sport24 Попова отметила, что Загитова получила награду лучшей ведущей года за то, как развивалась во время проекта. «Я смотрела весь «Ледниковый период». Признаюсь и каюсь. Есть такой грешок. Алина круто спрогрессировала. За такое рвение к победе ее можно наградить», — отметила Попова.

Как считает Попова, Алина Загитова — это спортсменка до мозга костей, она готова стать лучшей во всем.

«Она свободно разговаривает, шутит, естественно смотрит в камеру, иначе себя подает. Думаю, она заслужила эту награду», — отметила фигуристка.