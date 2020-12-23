Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков высказался о том, какая мелодия может стать заменой гимну России на Олимпийских играх в связи с санкциями, наложенными CAS по рекомендации WADA.

В эфире «Матч ТВ» Поздняков отметил, что с заменой гимна будет сложнее, чем с флагом и формой. В то же время Россия ограничена лишь в использовании настоящего гимна, а также предыдущих гимнов страны.

«Такие варианты как «Боже, царя храни» или «Интернационал» не рассматриваются», — сказал Поздняков, подчеркнув, что можно будет использовать любую музыкальную композицию или мелодию, которая прямо или косвенно связана с Россией.

«После того как выйдут рекомендации мы сможем создать художественный совет, объявить конкурс на мелодию», — заключил Поздняков.